Arezzonotizie.it - Giardini dell'Anfiteatro verso la riapertura, Ghinelli: "Il Comune ha fatto la sua parte"

Che sia la volta buona per ladei giardinettiRomano di Arezzo? Almeno una, quella più piccola che si affaccia su via Margaritone, è da tempo in sicurezza rispetto alla situazione di pericolosità venutasi a creare per la caduta di un albero nell'estate del 2023.