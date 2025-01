Lapresse.it - Giacomo Passeri, confermata in Egitto condanna a 25 anni per l’italiano

La corte d’Appello egiziana – a quanto si apprende – ha confermato laa 25di detenzione per Luigi, 32enne originario della Sierra Leone ma residente a Pescara.Il giovane è accusato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La famiglia invece ha sempre sostenuto che l’uomo – al momento del fermo – era in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Di cosa è accusatoLe autorità egiziane, aveva detto la Farnesina quest’estate, “accusano il signordi averlo trovato in possesso di un importante quantitativo di stupefacenti tra cui anche numerosi ovuli, da lui ingeriti, contenenti anche essi stupefacenti e, per tale motivo, lo hannoto per traffico internazionale di droga”.