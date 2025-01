Today.it - Gerry Scotti, quel dettaglio su Sanremo ripetuto da Pier Silvio: "Me lo diceva a ogni rinnovo del contratto"

Leggi su Today.it

la prima vera novità di questo Festival di. Per un'occasione prestigiosa come la kermesse più attesa dell'anno, il conduttore tra i più amati del panorama televisivo smetterà per una sera di essere volto di Canale 5 per diventare punta di diamante dell'esordio della 75esima.