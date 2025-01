Quotidiano.net - Generali: il consiglio di amministrazione non presenta lista per il rinnovo del board

ha reso noto che, nell'ambito della definizione del parere di orientamento agli azionisti che sarà pubblicato nei prossimi giorni, ildiha deciso di "non procedere allazione di unaper ildell'organo di gestione della compagnia". La decisione deldidiarriva, alla luce della "circostanza che il quadro normativo di riferimento non risulta ancora completo ed i tempi, allo stato, non sarebbero compatibili con l'iter di autorizzazione ed approvazione delle modifiche dello statuto necessarie". Ilha nel medesimo contesto definito le "caratteristiche e le competenze utili per la migliore composizione del futuro organo di gestione, che varranno come riferimento per la formazione e la valutazione delle liste dei soci, indicando altresì che la maggioranza dei consiglieri in carica (tra cui il presidente e l'amministratore delegato) ha espresso la propria disponibilità a considerare una eventuale candidatura".