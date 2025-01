Ilfattoquotidiano.it - Gasparri show: “Meloni indagata? Uno schifo. La magistratura non va riformata ma va rifondata”. E invoca la libertà

Intervento di fuoco di Maurizioin Aula a Palazzo Madama. Il presidente dei senatori di Forza Italia si è lanciato in una difesa di Giorgiache ieri ha ricevuto un avviso di garanzia per il caso Almasri.“Basta con le Procure che fanno l’agenda del Parlamento e con gli esponenti della sinistra che fanno i vopos delle procure – attacca – I vopos non ci sono più nemmeno a Berlino. I fatti dicono che mentre il Parlamento affronta la riforma della giustizia, succede quello che è successo sabato: manifestazioni preoccupanti sotto il profilo del rispetto della separazione dei poteri e delle regole costituzionali”.Riferendosi all’avviso arrivato aprosegue: “Ammesso che fosse un atto dovuto, il procuratore della Repubblica avrebbe dovuto dire con assoluta trasparenza che era costretto ad aprire un fascicolo, registrare la denuncia, salvo poi far valutare al Tribunale dei Ministri, che per inciso è composto attraverso il sorteggio.