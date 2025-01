Lanazione.it - Furti sulle auto. Diciannovenne arrestato

Leggi su Lanazione.it

Una notte di follia, che si è conclusa con l’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato e. E poi ieri mattina ha dovuto spiegare al giudice i motivi per i quali aveva combinato tutto quel caos. Tutto inizia nella notte fra domenica e lunedì fra le vie Aquileia e Ansedonia dove un ragazzo di 19 anni – con il volto coperto da un passamontagna – prende di mira alcuneparcheggiate (almeno otto): spacca i vetri e porta via quello che trova all’interno dell’abitacolo (occhiali, monili, caricabatterie). Poi riesce ad aprire un cancello ed entra in un giardino dove c’è un’altra: entra nell’abitacolo e tenta di metterla in moto, ma i rumori svegliano il proprietario che si affaccia alla finestra e chiama il "112". Il giovane fugge, ma i carabinieri lo rintraccianto e lo fermano: addosso aveva ancora gli oggetti che aveva arraffato dalleprese di mira.