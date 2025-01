Romatoday.it - Furti nelle scuole, il municipio più bersagliato escluso dal bando per la sicurezza della Regione

Il progetto prevedeva di installare sistemi di videosorveglianza in due nidi del territorio tra i più colpiti da degrado,e atti vandalici: “I giocosi anatroccoli” in via Prenestina 490 e “L’albero azzurro”, in via delle Mandragore, molto vicino al complicato parco Madre Teresa di Calcutta.