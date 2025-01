Tpi.it - Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 29 gennaio 2025

daldi29Questa sera,29, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 29.Lee glidiNel corsoampio spazio sarà dedicato alla gestione dell’immigrazione e alla sicurezza nelle città. A seguire, un’inchiesta sulla strage di Southport, avvenuta lo scorso luglio in Inghilterra: il diciottenne Axel Rudakubana è stato ora condannato per aver ucciso a coltellate tre bambine, e feritone altre 8, oltre a due adulti, durante un evento di danza; al suo crimine seguì una grande ondata di disordini anti-immigrazione in tutto il Regno Unito.