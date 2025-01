Fanpage.it - Francesca Senette: “Emilio Fede non sta bene. In Rai mi sono sentita maltrattata, mi tolsero un programma e persi peso”

Leggi su Fanpage.it

era uno dei volti più amati del TG4. In una lunga intervista rilasciata a La volta buona ha parlato di Emilio, che fu uno dei primi a credere in lei: "Una volta non rimase contento di un mio servizio, prese la cassetta e me la lanciò in testa". Poi, ha raccontato i passaggi più spinosi della sua carriera.