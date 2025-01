Agrigentonotizie.it - Fra allarme e curiosità Racalmuto assiste alle ricerche, ma è mistero: la pistola calibro 9 non si trova

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Ma che è successo?", "Hanno ammazzato qualcuno?", "Cosa cercano? Chi è scomparso?". Per ore ed ore, i racalmutesi di passaggio - tanto in uscita, quanto in ingresso al paese - rntando e, addirittura soffermandosi, hanno esplicitamente chiesto informazioni. Volevano capire, sapere. A far.