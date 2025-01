Frosinonetoday.it - Fortitudo Anagni porta il basket nelle scuole

Leggi su Frosinonetoday.it

il: al via il progetto scolastico! LaMMX, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Primo, ha dato il via a un imnte progetto scolastico, pensato perre la pratica della pallacanestro in tutti i plessi dell'istituto.