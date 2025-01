Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Brest-Real Madrid, le scelte

Leggi su Calcionews24.com

, ledegli allenatori per il match valido per l’ottava giornata del girone di Champions League Alle 21:00 la sfida valida per l’ottava giornata del girone di Champions League tra Lipsia-Sporting. Di seguito ledai due allenatori.(5-4-1): Bizot; Lala, Fernandes, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Balde, Magnetti, Camara, Doumbia; Ajorque.A disposizione: Coudert, .