Ilgiornaleditalia.it - Fnopi: "Infermieri favorevoli a terapie digitali ma regole chiare"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In audizione in Commissione Affari sociali della Camera Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - "Le professionistiche sono e restano quelle attorno alle quali far ruotare il nuovo concetto di assistenza digitale. Laaccoglie quindi con favore l'iniziativa della commissione di dedi