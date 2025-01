.com - Firenze: incendio nelle ex Officine Galileo. Polizia indaga per scoprire chi c’era nel locale in disuso

Leggi su .com

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 29 gennaio 2025, intorno alle 17:30 ain Via Taddeo Alderotti presso le ex, per unche si è sviluppato all’interno dell’edificio inL'articoloexperchinelinproviene daPost.