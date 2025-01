Ilpiacenza.it - Fiorenzuola, camion perde il carico di pellet in strada

Leggi su Ilpiacenza.it

Nella giornata del 29 gennaio un mezzo pesante - per cause al vaglio - in via Spinazzi aha perso completamente ildiche ha invaso completamente la carreggiata. Sul posto gli agenti della Polizia Locale die gli uomini di Sicurezza e Ambiente.