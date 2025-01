Calcionews24.com - Fiorentina, Commisso indagato negli Stati Uniti: il motivo

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime su Rocco, presidente e proprietario della, dopo le accuse a suo carico. I dettagli Secondo quanto riportato da Front Office Sports, Roccosarebbe stato ascoltato oggi in un tribunale di New York per un’indagine su degli insulti alla Federcalcio USA e alla MLS nel settembre 2017. Il .