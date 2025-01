Filiera 4+2 adegua i bisogni formativi degli studenti alla realtà Abbiamo attivato Biotrasformazioni in agricoltura e Agricoltura SMART Ecco perché INTERVISTA alla Dirigente Maura Zini

Leggi su Orizzontescuola.it

Occorrere icambia – osserva lascolastica– Se la scuola non riesce a innovarsi non riesce a individuare il futuro, che è la sua mission”. Laformativa tecnologico-professionale è. La riforma voluta dal governo e conosciuta come il 4+2 prende forma. L'articolo4+2, “in”.