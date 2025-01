Anteprima24.it - Evade dai domiciliari e rapina un uomo, un arresto a Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusato di evasione e diimpropria aggravata il 44enne napoletano arrestato nella mattinata di ieri dalla Polizia di Stato.In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti ai tornelli della stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi per la segnalazione di un’aggressione ai danni di un. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha raccontato agli operatori di essere stata vittima di una, indicando un altro soggetto poco distante quale autore del reato.A quel punto gli agenti hanno raggiunto e bloccato l’accertando che lo stesso, poco prima e con una scusa, si era fatto consegnare il telefono cellulare dalla vittima per poi aggredirla con un paio di forbici al fine di assicurarsi la via di fuga; inoltre, dai successivi accertamenti è emerso che l’indagato era sottoposto alla misura degli arrestied anche per questo motivo è stato arrestato.