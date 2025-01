Quotidiano.net - Eugenia Roccella: "Avviso di garanzia non automatico, si poteva archiviare"

"E' sorprendente questo, o non, diperché non è vero che èe che doveva esserci l'iscrizione nel registro degli indagati. E' chiaramente qualcosa che è stato voluto". Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunitàdurante la trasmissione 'Ping Pong' su Rai Radio 1. "La magistratura - ha aggiunto - rivendica la propria autonomia e poi dice che questo è un fatto, un fatto dovuto. Non lo è, sitranquillamente. La premier ha fatto veramente bene a ribadire immediatamente la gravità della cosa e a dire non sono ricattabile".