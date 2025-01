Unlimitednews.it - Esplosione a Catania per una fuga di gas, sequestrata area interessata

(ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia diFontanarossa, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, su disposizione della Procura etnea, hanno posto sotto sequestro, con l’apposizione di sigilli, l’dall’provocata da unadi gas verificatasi la sera del 21 gennaio scorso nel quartiere di San Giovanni Galermo. Il provvedimento è stato adottato per garantire che lo stato dei luoghi rimanga invariato e consentire lo svolgimento delle attività necessarie a chiarire le cause dell’accaduto. Le operazioni, svolte in sinergia tra Carabinieri e Vigili del Fuoco, si sono articolate mettendo in sicurezza l’interacolpita, in modo da garantire la tutela dell’incolumità pubblica, eliminare ogni rischio residuo e potere così procedere a svolgere gli accertamenti richiesti per potere ricostruire le dinamiche dell’accaduto, al contempo, garantendo ai residenti sfollati, sotto il controllo dei militari dell’Arma della Stazione diNesima, l’accesso alle loro abitazioni, incluse nella zona vincolata, per il recupero degli effetti personali.