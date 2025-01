Ilrestodelcarlino.it - Ente di formazione tutto rosa. Nasce Cescot Ravenna-Cesena. Lo staff è solo femminile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, dall’unione delle due realtà già consolidate in provincia die nelte diventando un punto di riferimento per l’offerta formativa dedicata al mondo imprenditoriale in Romagna.didi Confesercenti, ha seguito il percorso che ha visto la fusione dell’associazione nei due territori, aggregando gli uffici che promuovono lo sviluppo e l’innovazione delle piccole e medie imprese, attraverso percorsi formativi per gli imprenditori, il personale dipended una vasta offerta di opportunità di crescita per tutte le persone che desiderano accrescere le proprie competenze. Antonella Generini e Monica Cantarelli, rispettivamdirettrice e vicedirettrice, coordinano unoaldi 14 persone, che lavorano su attività formative cucite con precisione sulle esigenze delle imprese.