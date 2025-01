Brindisireport.it - Eni Versalis: interrogazione ai ministri su livelli occupazionali e chiusura cracking

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Quali iniziative si intendono adottare per salvaguardare ie se si intende sostenere la coesistenza fra l’attuale impianto di, al cui dismissione è prevista per il prossimo mese di aprile, e la realizzazione di una giga factory, la cui entrata in funzione.