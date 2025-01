Lettera43.it - Emis Killa si è ritirato dal Festival di Sanremo

Indagato per associazione a delinquere nell’inchiesta Ultrà a Milano, nell’ambito della quale ha ricevuto un Daspo di tre anni che gli proibirà di assistere alle partite di calcio,ha deciso di rinunciare aldi. Lo ha annunciato lo stesso rapper tramite una storia su Instagram.Il messaggio diKill nella storia su InstagramIl messaggio disu Instagram.«Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici. Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare», ha scrittosu Instagram.