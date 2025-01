Quotidiano.net - Economia verde in Italia: Legambiente spinge per accelerare la transizione ecologica

Con quasi 3,2 milioni di posti di lavoro attivi nell', l'"è in prima fila nel percorso dellama è fondamentaleil passo, innovando produzioni e prodotti e decarbonizzando l'per moltiplicare l'occupazione e competere sui mercati internazionali". E' la ricetta diribadita in occasione della seconda edizione del forum 'L'in cantiere' in cui presenta la "Bussola per la competitività" dell'na. Per un'decarbonizzata e circolare, l'associazione ambientalista suggerisce di "rimuovere gli ostacoli non tecnologici. Non esiste competitività senza semplificazioni, autorizzazioni più veloci, controlli più adeguati e bollette svincolate dagli speculatori del gas". La grande spinta arriva soprattutto da due settori di punta:circolare ed energetico, incentrato sulle fonti pulite.