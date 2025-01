Europa.today.it - Dove vedere Inter-Monaco in tv: le probabili formazioni

Leggi su Europa.today.it

All', per avere la certezza aritmetica di staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League senza passare dai playoff, basterà conquistare un punto nel match contro il, in programma mercoledì 29 gennaio alle 21 a San Siro. I nerazzurri, con i loro 16 punti ed una.