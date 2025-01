Foggiatoday.it - Domenico Iannacone al Teatro Giordano con ‘Che ci faccio qui in scena’

Leggi su Foggiatoday.it

A Foggia, al, per la stagione teatrale dell’Amministrazione comunale in collaborazione con Puglia Culture,porterà le sue ultime riflessioni facendo del palcoscenico il luogo ideale, diretto e coinvolgente per mettere in luce quello che il piccolo schermo e la.