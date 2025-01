Lanazione.it - Domani sera a San Giovanni spettacolo in occasione della “Giornata della Memoria”

Arezzo, 29 gennaio 2025 – Proseguono a Sanle iniziative organizzate indel Giorno. Fra queste, lo“Stuck 75190, pezzi inutili”, liberamente ispirato al libro “Fino a quando la mia stella brillerà” di Liliana Segre inizialmente in programma per lunedì 27 gennaio. Per motivi di ordine tecnico l’iniziativa è stata spostata a, giovedì 30 gennaio sempre alla 21,15 al cinema teatro Masaccio. La produzione è dell’associazione culturale Paro Paro a cura del gruppo Amentia Teatro con la regia di Henrj Bartolini e il patrocinio del comune di SanValdarno. Valerio Brogi, Riccardo Cammelli, Valerio Cappellini, Francesca Ciardi, Filippo Guerrini, Matteo Lucarini, Katiuscia Merli e Viviana Morini i protagonisti dello. Si snoda come un viaggio in una delle pagine più terribilistoria dell’umanità.