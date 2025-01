Ilfattoquotidiano.it - Djokovic svela: “Mio padre spinge per il mio ritiro. Da un po’ di tempo mi chiede cos’altro voglia realizzare”

“Ho la sensazione che da un po’ dila gente mi scriva un necrologio“. Novakè tornato a parlare del proprio futuro. In una serie di dichiarazioni riportate dai media serbi, il numero 6 del ranking Atp ha commentato le voci di un suo un possibilenon poi così distante: “Il primo a cominciare è stato mio, anche se non so quanto gli farà piacere sentirmi dire questo”.Il tennista più vincente della storia nelle prove di singolare maschile del Grande Slam, ha raccontato del tentativo deldi persuaderlo a dire addio al tennis: “Da un po’ cerca di convincermi a ritirarmi, ma non insiste. Lui capisce e rispetta le mie decisioni, ma spesso midesidero”, ha aggiunto l’ex numero 1 del mondocostretto alin semifinale agli Australian Open per un infortunio.