Palermotoday.it - Dj Peppe Alberti & Luca Todesco scalano le classifiche con il remix di Aretha Franklin

Leggi su Palermotoday.it

ormai noti per i loro successi dance anche questa volta conquistano il cuore degli amanti della musica dance e non solo, dopo i successi precedenti come come Sube Mami, Bongo Cha Cha Cha (con Vikav; Pasta), I love na na na , Besame, questa volta fanno centro con una.