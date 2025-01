Calciomercato.it - DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 29 gennaio

Le ultime notizie didei venti club di Serie A e non solo. Ledi Inter, Juventus, Napoli, Milan e dile altre: gli aggiornamenti in tempo reale Si è aperta ufficialmente il 2la sessione del mercato invernale, la finestra di ‘riparazione’ con tante squadre del massimo campionato di Serie A che proveranno a rinforzarsi per la seconda parte di stagione.Andrea Cambiaso (LaPresse) –.itOre calde per il futuro di Cambiaso, con l’esterno della Juventus fuori dai convocati per il match di Champions League contro il Benfica. Ufficialmente per un problema alla caviglia, ma alla Continassa si aspetta la mega offerta del Manchester City di Guardiola. L’Inter dopo Palacios cede Buchanan al Villarreal e guarda al romanista Zalewski, mentre il Milan pianifica un nuovo rilancio per Gimenez in attacco.