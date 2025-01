Pianetamilan.it - Dinamo Zagabria-Milan, probabili formazioni: Tomori cambia ruolo | VIDEO

inamo: Conceicao in emergenza, pronto a lanciareda terzino destro: Conceicao in emergenza, pronto a lanciareda terzino destro. Il resto della squadra invariato, con Musah favorito su Bennacer per il terzo posto del centrocampo rossonero. Per Cannavaro tante assenze. Questi iundici per la sfida di Champions League. Ecco ilda Gazzetta.it.