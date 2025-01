Fanpage.it - Diminuire il tempo passato dai figli davanti agli schermi senza litigare: i consigli dell’esperta

Secondo la psicologa Nihara Krause, il segreto per rivedere le abitudini digitali di bambini e ragazzi risiede in un radicale cambio di prospettiva da parte dei genitori: oltre a imporre limiti di orario, mamme e papà devono infatti cominciare a vedere la tecnologia come un'opportunità da esplorare insieme ai, non come un nemico da combattere a ogni costo.