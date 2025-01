Ilgiorno.it - Deportati e internati nei lager. Sei medaglie d’onore ai familiari: "Ricordando, arginiamo l’odio"

Sei, sei storie dolorose di altrettanti cittadinineinazisti e destinati al lavoro coatto. A consegnarle aiil prefetto Anna Pavone, nel Giorno della Memoria, in una toccante cerimonia ospitata a Palazzo del Governo alla presenza dei sindaci dei Comuni dove i sei uomini erano nati. La medaglia, conferita dal presidente della Repubblica, è andata a Giacomo Costa, nato a Tirano il 21 ottobre 1908, internato dall’8 settembre ’43 al 25 aprile ’45 a Regensburg; Luigi Cattalini, nato a Villa di Tirano il 23 febbraio 1910 e internato dall’8 settembre 1943 al 21 giugno 1945; Martino Chiodi, nato a Corteno Golgi (Brescia) il 13 luglio 1920, internato dal 9 settembre 1943 all’8 maggio 1945; Attilio Vaninetti, nato a Dubino il 28 novembre 1924 e internato dall’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945 in Stalag X A; Emilio Giovanni Giorgetta, nato a Villa di Chiavenna il 16 gennaio 1924, internato dal 9 settembre 1943 all’8 luglio 1945 a Chemnitz; e Raul Severino Pasini, nato a Prata Camportaccio il 20 febbraio 1922 e internato dal 12 settembre 1943 al 9 maggio 1945 in Germania.