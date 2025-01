Ilpiacenza.it - Deiezioni canine, quattro le sanzioni elevate in un anno

Sono soltantole multe date dalla Polizia Locale di Piacenza, nel corso del 2024, ai proprietari di cani colti in flagrante mentre non pulivano lenelle vie cittadine. Nel 2023 gli agenti sanzionarono i cittadini solo in 5 occasioni. Dieci anni fa, nel 2015, ai tempi.