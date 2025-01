Ilgiorno.it - Da febbraio pioggia di aumenti sulle Rsa in Lombardia. L’annuncio in una email alle famiglie

Milano, 29 gennaio 2025 – Da sabato non basteranno più neppure 52 euro per pagare la retta giornaliera della Rsa. “Ne serviranno 56: altri 4 che si aggiungono all’aumento di 6 euro di due anni fa”. Anna Z., 70 anni, insegnante in pensione, è stata avvisata due settimane fa con un’: il costo per la mamma, un’ex artigiana ricoverata da quattro anni in una struttura della provincia di Brescia, aumenterà dal 1°. “Nel 2023 fu giustificato da un adeguamento dopo anni di tariffe ferme – racconta l’ex prof –. Questa volta i motivi sono l’aumento dei prezzi sui generi di prima necessità acquistati, la crescita del costo del personale, dell’animazione e la manutenzione straordinaria. Quattro euro in più al giorno e meno servizi perché l’animazione è diminuita, quasi non esiste. Il personale è meno presente: non viene sostituito chi va in pensione o si licenzia, tanto che gli anziani, a turno, vengono lasciati a letto.