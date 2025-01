Lanotiziagiornale.it - Crescono ricchezza e reddito, ma l’inflazione divora tutto

La crescita delha vanificato l’aumento dellanetta delle famiglie italiane nel 2023. Secondo i calcoli di Banca d’Italia e Istat, alla fine del 2023, lanetta delle famiglie italiane è stata pari a 11.286 miliardi di euro. Rispetto al 2022 è aumentata del 4,5% a prezzi correnti, collocandosi sui livelli più elevati dal 2005, primo anno a partire dal quale sono disponibili i dati.“Tuttavia, valutata a prezzi costanti, lanetta è ancora inferiore a quella del 2021 di oltre 7 punti percentuali a causa della forte inflazione osservata nel 2022”.La pubblicazione sottolinea quindi come la crescita del valore dellafinanziaria netta nel 2023 sia riconducibile in larga misura all’andamento positivo dei mercati finanziari, che ha determinato oltre 300 miliardi di guadagni in conto capitale principalmente su azioni, quote di fondi comuni e riserve assicurative, più che compensando le perdite osservate nel 2022.