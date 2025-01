Crescita dell' export verso paesi extra Ue nel 2024 | +12% secondo Istat

Quotidiano.net - Crescita dell'export verso paesi extra Ue nel 2024: +1,2% secondo Istat

Leggi su Quotidiano.net

Nel complesso del, laUe si attesta al +1,2% (da +2,1% del 2023), sostenuta dalle maggiori vendite di beni di consumo e beni intermedi. Lo rileva l'sottolineando inoltre che le importazioni segnano una contrazione del 6,2% (era -20,3% nel 2023), quasi totalmente spiegata dalla riduzione degli acquisti di energia. Nel quarto trimestre, rispetto al precedente, l'registra una(+1,6%) cui contribuisce principalmente l'aumentoe vendite di beni di consumo durevoli (+9,9%) e non durevoli (+2,3%). Nello stesso periodo, l'import mostra un aumento del 4,5%, per oltre la metà dovuto ai maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli (+11,4%). Ilsi chiude quindi con un avanzo commercialeUe di 65 miliardi di euro (era +45,6 miliardi nel 2023).