Fanpage.it - Cos’è questa storia del mini vitalizio che il centrodestra vuole ripristinare in Regione Lombardia

Leggi su Fanpage.it

Approda oggi in commissione un disegno di legge (voluto dal) per introdurre Tfr e pensioni integrative per consiglieri regionali e membri della giunta lombarda: è il terzo tentativo in sei mesi. Nicola Di Marco (M5S): "restaura i privilegi aboliti più di dieci anni fa"