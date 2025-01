Torinotoday.it - Cosa fare a Torino sabato 1 e domenica 2 febbraio: gli eventi del week-end da non perdere

Leggi su Torinotoday.it

Nel primo-end dinon mancano gliper il tempo libero. Dal Carnevale al Capodanno cinese, dagli spettacoli a teatro alle mostre d'arte, gli appuntamenti - anche fuori città - sono per tutti i gusti. A seguire un elenco di quelli da non, magari in compagnia di.