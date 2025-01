Ilgiorno.it - Cortili, amori e rioni in un docufilm : "Raccontiamo la storia del ’900"

Si chiama “Regalaci la tua“ e vuole dare un contribuito di origine più “popolare“ alla narrazione del passato della città. Hanno infatti preso il via questa settimana le prime proiezioni di “Regalaci la tua“, ilche raccoglie testimonianze della Legnano di una volta, realizzato in occasione del centenario di Legnano città. Ieri, in sala Ratti, si è svolta l’anteprima con la serata dedicata alle persone intervistate, ai loro famigliari e a chi ha lavorato alla realizzazione del video. Domani alle 18.30 nella sala Stemmi di Palazzo Malinverni si terrà la proiezione per le autorità e per il comitato del Centenario. L’evento aprirà la strada agli appuntamenti dedicati alla cittadinanza. Definito come un progetto che nasce dal basso, “Regalaci la tua“ è stato concepito dal gruppo dei Bibliovolontari insieme allo staff della biblioteca civica Marinoni.