Corsi di psicologia sportiva col Panathlon

Dopo aver rinviato la serata per la scomparsa di Alessandro Crovetti, ilreggiano si è ritrovato dedicando un minuto di raccoglimento sia a Crovetti, sia a Gian Serafino Morlini che in gioventù fu ottimo atleta di salto triplo. Poi, alla presenza di numerose personalità civili e militari, è stata la volta dei festeggiati, Giuliano Razzoli che non ha ovviamente bisogno di presentazione, e Caterina Baldi che, oltre ad essere la figlia di Mauro, mitico pilota anche di Formula 1 nei primi anni ’80 e presente in sala, è la vicecampionessa italiana di padel, e tra le prime 100 al mondo. Razzoli, subito dopo essere diventato socio ad honorem, ha commentato le immagini del suo slalom di Vancouver dove nel 2010 vinse la medaglia olimpica. Infine un positivo bilancio della prima giornata del corso diorganizzato dalcui hanno partecipato circa 40 tecnici che seguono giovani atleti.