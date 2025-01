Corrotti Fdi | Vogliamo ridare nuova vita ai cinema di Roma abbandonati

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –che hanno contribuito alla storia culturale di, come il Metropolitan di via del Corso, potrebbero presto cambiare pelle. Solo nella Capitale ci sono oltre 40 saletografiche abbandonate il cui futuro potrebbe essere riscritto e trasformarsi in centri commerciali mantenendo solo una piccola porzione di spazio per le proiezioni. Lo prevede .