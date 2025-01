Sport.quotidiano.net - Coppa italia. Il Trapani esonera mister Capuano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per la gara di ritorno della semifinale diprevista per martedì 11 febbraio al ’Romeo Neri’ ilavrà un nuovo allenatore. Il club siciliano, infatti, ieri hato Eziolino, dopo la sconfitta dello scorso turno in campionato contro la Juventus Next Gen. Ma a sentire il club non sembra tanto quel ko ad aver portato all’esonero del tecnico. Un esonero arrivato "a seguito – scrivono dalla società del presidente Antonini – delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata". Ilsi è messo, così, subito a caccia di un nuovo allenatore proprio nella giornata in cui il club ha deciso di cedere all’Avellino il proprio bomber Facundo Lescano, capocannoniere indiscusso, con i suoi 17 gol in 24 gare (con soli due rigori), del girone C della serie C.