Ilfattoquotidiano.it - “Contro Milano. Ascesa e caduta di un modello di città”. La diretta con Gianni Barbacetto e Peter Gomez

Alle 16parleranno del nuovo libro-inchiesta che mette nero su bianco le contraddizioni e le storture di unache ha tradito le aspettative di una narrazione distorta. “di undi“, questo il titolo del libro scritto dache mira a ricostruire la storia di unae del suo sindaco, Giuseppe Sala, da Expo a oggi. E smonta pezzo per pezzo la narrazione zuccherosa della metropoli dalla crescita inarrestabile e dallo sviluppo travolgente. Dietro lo storytelling glorioso costruito da una politica smarrita e da un’informazione servile, è cresciuto unche oggi è arrivato inesorabilmente al capolinea: lache sarebbe potuta diventare la più verde d’Europa si scopre un “paradiso fiscale” dell’immobiliare, un lunapark della rendita, una Disneyland del “food and drink”, che moltiplica le disuguaglianze ed espelle migliaia di cittadini che hanno visto i prezzi delle case aumentati in diecianni del 40 per cento, a fronte di salari cresciuti solo del 5,4 per cento.