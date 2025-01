Viterbotoday.it - Condannato per narcotraffico in Romania, Filippo Mosca è stato trasferito a Viterbo

Leggi su Viterbotoday.it

torna in Italia.nel carcere di Mammagialla ail 30enne di Caltanissettaa 8 anni e 3 mesi di reclusione per traffico internazionale di droga da un tribunale della. Per un anno e nove mesi èdetenuto in due penitenziari romeni: prima a.