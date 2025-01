Lanotiziagiornale.it - Comprare casa resta un sogno proibito per tanti

Per 10 milioni di famiglie ladi proprietà diventa unirrealizzabile. È quanto afferma l’Ance nel suo Osservatorio congiunturale sull’industria 2025.La perdita del potere d’acquisto, il calo degli stipendi, la difficoltà a poter risparmiare e l’aumento dei prezzi delle case, stanno privando una larga fetta di persone della sicurezza economica fondamentale per diventare proprietari di un’abitazione.Secondo l’Associazione nazionali dei costruttori edili, nelle grandi città è ormai impossibileper 10 milioni di famiglie con un reddito fino a 24 mila euro. Milano, Roma e Napoli sono le città meno accessibili, ma anche conquistarsi un sottotetto a Firenze o Venezia è impresa difficile.Pagare un mutuo o un affitto costa oltre la metà se non i due terzi del proprio reddito perSecondo le promesse del Governo, la situazione potrebbe migliorare, sia per i fondi destinati in manovra al piano di edilizia pubblica, sia grazie alle disposizioni del Salva-di cui ieri il Mit ha steso le linee guida che saranno pubblicate a breve.