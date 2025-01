Quicomo.it - Como, il trucco non funziona: finge di star male e lancia la droga, ma gli agenti lo arrestano

Leggi su Quicomo.it

Era quasi mezzanotte del 28 gennaio quando una pattuglia della polizia locale di, impegnata in un posto di controllo con il sistema di lettura varchi in piazza Camerlata, è stata avvicinata da un cittadino. L’uomo segnalava un veicolo sospetto fermo in via Scalabrini, con una persona.