Come terroristi la sparata del giorno di Trump | Guantanamo diventerà un centro per migranti

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha firmato un ordine esecutivo per creare unper. Nel carcere di massima sicurezza, all’interno della base navale americana a Cuba, per anni sono stati rinchiusi i prigionieri legati al terrorismo contro gli Stati Uniti. La struttura, secondo il presidente, dovrebbe poter “accogliere” trentamila immigrati illegali. Non è la prima volta chesalva il carcere più temuto al mondo. Nel 2009 l’ex presidente democratico, appena insediatosi, aveva firmato una direttiva per chiudere la struttura aperta dall’amministrazione Bush dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Con un colpo di spugna, durante il suo primo mandato, il tycoon ha deciso di non chiudere. Anzi, ilper detenzione per presunti, al tempo, fu reso operativo per altri 25 anni.