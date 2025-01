Arezzonotizie.it - Cocaina nascosta nella carrozzeria dell'auto: arrestato

Leggi su Arezzonotizie.it

La droga eraall'interno di un contenitore a sua volta attaccatoparte inferiorevettura con una calamita. All'interno c'erano 38 dosi dipronte per essere cedute. È finito in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio un 24enne trovato in possesso di.