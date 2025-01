Sport.quotidiano.net - Coach priftis. "Avversari bravissimi»

Molto obiettiva l’analisi di: "Glihanno giocato un’ottima gara, consistenti per tutta la sua durata. Difficile per noi difendere contro il pick and roll di Huertas, ma anche su Fitipaldo. Difficile anche contrastare la loro grande abilità di creare gioco. Ci hanno punito sempre, non solo individualmente ma trovando tiri da 3 dall’angolo, o palleggio arresto e tiro. Facciamo tesoro di questa partita per imparare, e continuiamo a lavorare per le prossime". Concetti ribaditi anche da capitan Michele Vitali, che dopo le congratulazioni di rito agli spagnoli vincitori commenta:"Tenerife ha giocato molto bene per tutti i 40’. Abbiamo provato a lottare, ma non é stato abbastanza, soprattutto in difesa. Sul pick and roll abbiamo provato tante cose diverse, ma non siamo riusciti ad arginare un giocatore fantastico come Huertas".